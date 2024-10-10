UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні зростає кількість Центрів життєстійкості: для кого вони створюються

Фото: психологічна допомога (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У вересні ще 22 територіальні громади успішно пройшли відбір у Програмі життєстійкості Мінсоцполітики України. Вони готуються до відкриття відповідних Центрів - просторів, де мешканці зможуть отримати психоемоційну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні функціонує 180 таких центрів, а до кінця року їх кількість має зрости до 250.

Найбільше нових центрів відкрилися у Київській, Сумській та Івано-Франківській областях.

У цих просторах послуги надаються безкоштовно, а відвідувачі - внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх сімей - можуть брати участь в індивідуальних і групових консультаціях, тренінгах, та програмах взаємопідтримки.

Центри життєстійкості створюються в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я під патронатом першої леді Олени Зеленської. Програма є пілотною та має на меті допомогти людям відновити психологічну стійкість після пережитих кризових ситуацій.

"Ми хотіли б, щоб у кожній громаді був такий Центр, де кожен зможе доступно, зручно отримати психоемоційну підтримку", - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначається, що для підвищення рівня кваліфікації співробітників Центрів, Мінсоцполітики спільно з міжнародними партнерами проєкту - фондами ЮНІСЕФ та ВООЗ - організовує навчальні тренінги "Самодопомога плюс" та "Батьківство без стресу".

Також у Міністерстві соціальної політики нагадали чоловікам про важливість психологічної підтримки у разі, якщо це необхідно. В Україні для цього діє безкоштовна Лінія психологічної підтримки для чоловіків 2345.

У Центрах життєстійкості також надають психологічні консультації чоловікам. У Мінсоцполітики звернули увагу на те, що чоловіки менше звертаються за психологічною допомогою через гендерні стереотипи не зізнаються собі у цій потребі.

У відомстві додали, що за майже 2 роки роботи фахівці й фахівчині Лінії підтримки для чоловіків провели понад 16400 консультацій та змінили життя 9345 чоловіків. 

Психологічну підтримку та допомогу можна отримати з будь-яких питань: напади паніки, почуття тривоги, негаразди в стосунках, некерований гнів чи подолання залежності. 

Раніше ми розповідали про різницю між психологом, психотерапевтом та психіатром та які проблеми вони вирішують.

Також в Україні психологічну підтримку можна отримати безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News