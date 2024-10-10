В Україні зростає кількість Центрів життєстійкості: для кого вони створюються

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні функціонує 180 таких центрів, а до кінця року їх кількість має зрости до 250.

Найбільше нових центрів відкрилися у Київській, Сумській та Івано-Франківській областях.

У цих просторах послуги надаються безкоштовно, а відвідувачі - внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, ветерани та члени їхніх сімей - можуть брати участь в індивідуальних і групових консультаціях, тренінгах, та програмах взаємопідтримки.

Центри життєстійкості створюються в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я під патронатом першої леді Олени Зеленської. Програма є пілотною та має на меті допомогти людям відновити психологічну стійкість після пережитих кризових ситуацій.

"Ми хотіли б, щоб у кожній громаді був такий Центр, де кожен зможе доступно, зручно отримати психоемоційну підтримку", - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Зазначається, що для підвищення рівня кваліфікації співробітників Центрів, Мінсоцполітики спільно з міжнародними партнерами проєкту - фондами ЮНІСЕФ та ВООЗ - організовує навчальні тренінги "Самодопомога плюс" та "Батьківство без стресу".

Також у Міністерстві соціальної політики нагадали чоловікам про важливість психологічної підтримки у разі, якщо це необхідно. В Україні для цього діє безкоштовна Лінія психологічної підтримки для чоловіків 2345.

У Центрах життєстійкості також надають психологічні консультації чоловікам. У Мінсоцполітики звернули увагу на те, що чоловіки менше звертаються за психологічною допомогою через гендерні стереотипи не зізнаються собі у цій потребі.

У відомстві додали, що за майже 2 роки роботи фахівці й фахівчині Лінії підтримки для чоловіків провели понад 16400 консультацій та змінили життя 9345 чоловіків.

Психологічну підтримку та допомогу можна отримати з будь-яких питань: напади паніки, почуття тривоги, негаразди в стосунках, некерований гнів чи подолання залежності.