В Украине растет количество центров жизнестойкости: для кого они создаются

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине функционирует 180 таких центров, а к концу года их количество должно вырасти до 250.

Больше новых центров открылись в Киевской, Сумской и Ивано-Франковской областях.

В этих пространствах услуги предоставляются бесплатно, а посетители - внутренне перемещенные лица, военнослужащие, ветераны и члены их семей - могут участвовать в индивидуальных и групповых консультациях, тренингах и программах взаимоподдержки.

Центры жизнестойкости создаются в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья под патронатом первой леди Елены Зеленской. Программа является пилотной и стремится помочь людям восстановить психологическую устойчивость после пережитых кризисных ситуаций.

"Мы хотели бы, чтобы в каждом обществе был такой Центр, где каждый сможет доступно, удобно получить психоэмоциональную поддержку", - отметила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Отмечается, что для повышения уровня квалификации сотрудников Центров, Минсоцполитики совместно с международными партнерами проекта - фондами ЮНИСЕФ и ВОЗ - организует обучающие тренинги "Самопомощь плюс" и "Родительство без стресса".

Также в Министерстве социальной политики напомнили мужчинам о важности психологической поддержки в случае необходимости. В Украине для этого действует бесплатная линия психологической поддержки для мужчин 2345.

В центрах жизнестойкости также предоставляют психологические консультации мужчинам. В Минсоцполитики обратили внимание на то, что мужчины меньше обращаются за психологической помощью из-за гендерных стереотипов не признаются себе в этой необходимости.

В ведомстве добавили, что за почти 2 года работы специалисты и специалиста Линии поддержки для мужчин провели более 16400 консультаций и изменили жизнь 9345 мужчин.

Психологическую поддержку и помощь можно получить по любым вопросам: приступы паники, чувство тревоги, невзгоды в отношениях, неуправляемый гнев или преодоление зависимости.