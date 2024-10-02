Психолог, психотерапевт, психіатр: в чому різниця й до кого краще звертатись

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну майже половина населення країни потребує психологічної допомоги . Для багатьох це стало необхідністю. Але часто буває складно зрозуміти, до кого саме звертатися.

У коментарі РБК-Україна психотерапевтки і кризові консультантки Служби турботи про психічне здоровʼя БФ "Право на захист" Марія Яцухненко і Анна Могильник розповідають, чим відрізняються спеціалісти та з якими проблемами можна до них звертатися.

Зміст:

З якими питаннями можна звертатися до психолога

Психолог має вищу психологічну освіту або може мати медичну (медичний психолог), вивчає поведінку, розумові процеси людини, особливості функціонування психіки. Цей спеціаліст працює зі здоровими людьми, які стикаються час від часу з психологічними проблемами (які, зрештою, бувають у всіх нас). Це можуть бути:

складні рішення;

зміни в особистому житті;

проблеми на роботі чи в родині,

питання виховання дітей;

проживання стресових подій;

зміна місця проживання;

втрата близьких;

підвищена тривога тощо.

Психолог може проводити психодіагностику (з використанням різних методик, опитувальників, тестів), психологічне консультування. У залежності від кваліфікації, психологи можуть бути клінічні, практичні, соціальні, медичні, психологи-консультанти тощо.

Часто клінічні психологи можуть проводити діагностику за направленням психіатра, психотерапевта чи сімейного. Наприклад, методом комплексного експериментально-психологічного дослідження (ЕПД) можна тежити особливості функціонування психічних процесів (наприклад, пам'яті, уваги, мислення та інших), поточний психоемоційний стан та особистісні риси.

За результатами дослідження спеціалісти, які направили пацієнта/клієнта, можуть краще зрозуміти поточні проблеми та побачити ширшу картину, встановити діагноз, створити план допомоги.

Психолог зосереджується на тому, щоб допомогти клієнту вирішити нагальні проблеми, знайти потрібні виходи та прийняти рішення. Зазвичай для діагностики та консультування у певному питанні може знадобитися від кількох до 10-и сесій.

Чим може допомогти психотерапевт

Психотерапевтом можна стати, маючи закінчену медичну чи психологічну освіту, а після неї ще додаткову – психотерапевтичну.

Фото: Часто клінічні психологи можуть проводити діагностику за направленням психіатра, психотерапевта чи сімейного (Getty Images)

Психотерапевт може спеціалізуватись у одному або кількох методах психотерапії: психодинамічна, системно-сімейна, гештальт, когнітивно-поведінкова, екзистенційна, клієнт-центрована, позитивна, транзакційний аналіз тощо. Зазвичай навчання одному методу триває від 4 років і не може бути курсом у 3-4 місяці.

Психотерапія є відносно молодим феноменом у світі. Є багато методів роботи, які досі розвиваються, практикуються, розширюються і змінюються. Зараз в Україні є перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю, який затверджено наказом Міністерства охорони здоровʼя 13 грудня 2023 року №2118. Він допоможе зорієнтуватися у рекомендаціях МОЗу.

Психотерапевт "лікує душу" немедикаментозними методами: словом, розмовою або опосередковано (наприклад, через тілесні практики, ігри, різні методики). Психотерапія може бути індивідуальна, парна, сімейна, групова – в залежності від запиту та потреб клієнтів.

Зазвичай психотерапевт працює з різноманітними психологічними проблемами:

міжособистісними, стосунковими, проблемами розвитку, самовизначення;

причинами тривожних, депресивних станів, коли варто розібратися, що відбувається у вашому житті;

травматичними переживаннями;

з психічними розладами різного ступеня важкості в залежності від кваліфікації (в тому числі – з важкими тривожними та афективними

розладами, іноді – психотичними, розладами особистості).

Психотерапія - нешвидкий процес, зазвичай триває від 20 сесій і може займати навіть кілька років, але за допомогою психотерапії можливі глибинні зміни в структурі особистості.

На що звернути увагу і як перевірити якість послуг

Ринок наразі перенасичений пропозиціями різних спеціалістів. На жаль, можна зустріти й тих, хто такими не є, і тільки користується вразливістю населення, пропонуючи неякісні послуги.

Фото: Є кілька факторів, на які варто звертати увагу при виборі фахівця (Getty Images)

Тому перед тим, як звернутись до психолога чи психотерапевта, закликаємо бути уважними та перевірити:

Чи є у фахівця відповідний документ про завершену психологічну та/або психотерапевтичну освіту? Чи проходить робота спеціаліста під супервізією? (Супервізія – психолог/психотерапевт працює з більш досвідченим колегою (супервізором) і так підтверджує якість своєї роботи). Чи є у нього/неї додаткова освіта/курси підвищення кваліфікації за напрямком його/її спеціалізації? Чи є у спеціаліста особиста психотерапія?

Щодо якості процесу, зверни увагу на те, наскільки фахівець:

включений у вашу ситуацію, проявляє щирий інтерес і увагу;

налаштований на вас та чує вас;

визнає ваші почуття та потреби;

не знецінює, проявляє повагу до ваших життєвих виборів;

не намагається виправити вашу картину бачення світу за "допомогою" непроханих порад;

не використовує стосунки з вами в своїх цілях – не просить зробити щось для нього/неї, не запрошує в будь-якій спосіб до сексуальних стосунків, не працює паралельно з членами твоєї родини.

Важливо, щоб ви відчували довіру та комфорт у контакті з психологом/психотерапевтом. Оскільки терапевтичні стосунки, які будуються в процесі, є цілющими.

Яку допомогу надає психіатр

"Навіщо мені до психіатра? Я ж не хворий/а і не потребую ніяких таблеток. Я краще сам/а якось впораюсь", – часто можна почути від людей у відповідь на рекомендації звернутись по допомогу до психіатра.

Така реакція найчастіше зумовлена тим, що роль психіатра за стереотипами сприймається як така, що відповідає тільки за лікування людей із серйозними психічними розладами.

Натомість психіатр може консультувати як людей з порушеннями функціонування психіки, так і психічно здорових людей, які переживають складні періоди, і можуть ситуативно мати симптоми тривоги, депресії, апатії, розладів настрою, сну, розладів харчової поведінки, порушень спілкування з людьми навколо тощо.

З усіх трьох спеціалістів психіатр обовʼязково має медичну освіту і може займатись фармакологічною терапією.

Фото: Психіатр може консультувати як людей з порушеннями функціонування психіки, так і психічно здорових людей (Getty Images)

Є певний перелік розладів та хвороб, які неможливо вилікувати лише розмовною терапією чи консультуванням. Тому психолог чи терапевт можуть направити по допомогу до психіатра.

Ми усі можемо мати психічні захворювання протягом життя. На жаль, ця тема дуже стигматизована, і багато хто боїться лікуватися медикаментозно чи взагалі звертатись до психіатра. Але це не страшно. Психіатри мають підготовку в тому, щоб проводити комплексну діагностику стану людини, враховуючи не лише психологічні симптоми, але й фізичне здоров’я, вік людини, її сімейну історію та фактори навколишнього середовища, які впливають на життя зараз.

Це допомагає лікарям встановити точні діагнози та визначити відповідні плани лікування, які не завжди включають в себе саме прийом ліків, або не тільки його. З часом психіатру важливо спостерігати за зміною станів та коригувати лікування (дуже важливо навіть при поліпшенні симптомів не зупиняти його самостійно!).

Міністерство охорони здоровʼя радить звертатися до психіатра, якщо у вас є:

емоційні порушення, невротичні стани, зокрема після пережитого травматичного досвіду;

розлади настрою (апатія, депресивні розлади та ін.);

тривала тривога, панічні атаки, фобії;

тривалі розлади сну (безсоння, порушення засинання, короткочасний сон);

навʼязливі думки;

розлади харчової поведінки;

слухові або зорові галюцинації;﻿﻿

думки про завдання собі або іншим ушкоджень, суїцидальні думки тощо;﻿﻿

розлади поведінки;﻿﻿

порушення спілкування з оточенням;﻿﻿

залежності.

У залежності від тяжкості стану людини, яка звернулась по допомогу, її індивідуальних потреб, уподобань та обставин життя, лікарі можуть пропонувати альтернативні способи його покращення (не тільки “таблетки”).

Наприклад, з деякими легкими та помірними випадками депресії або тривоги можна ефективно впоратися за допомогою психотерапії, зміни способу життя людини, додавання фізичної активності, соціальної підтримки тощо.

Багато психіатрів також володіють різними методами психотерапії, тож на додаток до медикаментозного плану лікування, або за відсутності потреби в ньому, вони можуть пропонувати психотерапевтичну підтримку, що робить підхід до лікування більш комплексним.

Фото: Дуже важливо звертатися за допомогою вчасно (Getty Images)

Нерідко психіатри виконують і психоедукаційну функцію, надаючи своїм пацієнтам додаткову інформацію про їх стан, зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на нього; також навчають ефективним способам саморегуляції.

Завдяки своїй медичній освіті психіатри мають можливості для розуміння складного взаємозв’язку між фізичним і психічним здоров’ям. Вони можуть визначити, коли симптоми психічного здоров’я можуть бути пов’язані з певними захворюваннями, і співпрацювати з представниками інших медичних послуг для вирішення цих проблем.

Психіатри також можуть співпрацювати з сім'ями своїх пацієнтів, надаючи рекомендації щодо того, як ефективно підтримувати близьких. На жаль, через певні упередження людина нерідко звертається по допомогу, аж доки, як-то кажуть "смажений півень в одне місце не клюне", і тоді людина вже більше не має змоги справлятися з хворобою самостійно.

Якщо відчуваєте погіршення емоційного і психічного стану, вчасно звертатесь по допомогу. Спрямування до фахівців може надати сімейний лікар в межах НСЗУ, або ж ви можете самостійно звернутися по допомогу психологів/психотерапевтів на платній чи безоплатній основі (зараз існують благодійні та гуманітарні проєкти, де можна отримати до 10 сесій безоплатно).

У Службі турботи про психічне здоровʼя БФ "Право на захист" можна до кінця жовтня безкоштовно і конфіденційно отримати допомогу психіатра, заповнивши форму за посиланням або звернувшись за телефоном 093 700 22 20 (пн-пт 9.00-18.00).