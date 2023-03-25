В Україні зростає кількість пожеж. Рятувальники нагадали правила перебування на природі

У ДСНС зазначають, що у важкий воєнний час рятувальники змушені не лише усувати наслідки агресії РФ, а й виїжджати на гасіння сухостою.

У відомстві закликають не допомагати ворогові та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, під час перебування на природі заборонено:

розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;

залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці;

спалювати сміття та рослинні залишки.

"Пам'ятайте, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин", - наголосили в ДСНС.