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В Україні зростає кількість пожеж. Рятувальники нагадали правила перебування на природі

Фото: рятувальники нагадали українцям правила перебування на природі (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Іван Носальський

З початку року в Україні зафіксували понад 2 тисячі пожеж на природі. Щоб уникнути таких інцидентів, необхідно дотримуватися кількох правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС зазначають, що у важкий воєнний час рятувальники змушені не лише усувати наслідки агресії РФ, а й виїжджати на гасіння сухостою.

У відомстві закликають не допомагати ворогові та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, під час перебування на природі заборонено:

  • розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях;
  • залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці;
  • спалювати сміття та рослинні залишки.

"Пам'ятайте, пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Броварах сталася масштабна пожежа у житловому будинку.

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