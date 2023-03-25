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В Украине растет количество пожаров. Спасатели напомнили правила пребывания на природе

Фото: спасатели напомнили украинцам правила пребывания на природе (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Иван Носальский

С начала года в Украине зафиксировали более 2 тысяч пожаров на природе. Чтобы избежать таких инцидентов, необходимо придерживаться нескольких правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ГСЧС отмечают, что в тяжелое военное время спасатели вынуждены не только устранять последствия агрессии РФ, но и выезжать на тушение сухостоя.

В ведомстве призывают не помогать врагу и придерживаться правил пожарной безопасности.

В частности, во время пребывания на природе запрещено:

  • разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
  • оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
  • сжигать мусор и растительные остатки.

"Помните, пожары в экосистемах могут повлечь за собой неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что в Броварах произошел масштабный пожар в жилом доме.

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