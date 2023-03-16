ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Броварах сталась масштабна пожежа в житловому будинку (фото)

Новость на русском →
Бровари, Четвер 16 березня 2023 21:07
У Броварах сталась масштабна пожежа в житловому будинку (фото) Ілюстративне фото: у Броварах сталась масштабна пожежа в житловому будинку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа трапилась в одному з житлових будинків приватного сектору міста Бровари.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомлення про пожежу поступило в Державну службу по надзвичайним ситуаціям поступило близько 19:18 четверга, 16 березня.

Наразі рятувальники займаються локалізацією та ліквідацію загоряння. Попередньо, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Правоохоронці Київської області з'ясовують все деталі та причини загоряння.

Фото: пожежа в Броварах 16 березня (dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на одній з АЗС у Київській області зранку 16 березня. На території заправки загорілася автоцистерна з бензином.

Нещодавно на проспекті Степана Бандери у Києві сталася масштабна пожежа.

Також у Києві 25 лютого сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі, вогонь охопив склад лако-фарбувальної продукції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Бровари ДСНС Пожежа
NEWS
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України