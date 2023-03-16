У Броварах сталась масштабна пожежа в житловому будинку (фото)

Масштабна пожежа трапилась в одному з житлових будинків приватного сектору міста Бровари.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Правоохоронці Київської області з'ясовують все деталі та причини загоряння.

Наразі рятувальники займаються локалізацією та ліквідацію загоряння. Попередньо, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Повідомлення про пожежу поступило в Державну службу по надзвичайним ситуаціям поступило близько 19:18 четверга, 16 березня.

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на одній з АЗС у Київській області зранку 16 березня. На території заправки загорілася автоцистерна з бензином.

Нещодавно на проспекті Степана Бандери у Києві сталася масштабна пожежа.

Також у Києві 25 лютого сталась пожежа на одному з підприємств у Подільському районі, вогонь охопив склад лако-фарбувальної продукції.

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