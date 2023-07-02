В Україні зранку масштабна тривога. Є ракетна небезпека
Повітряні тривоги масово стали оголошувати вранці 2 липня, після нічної ворожої атаки з використанням ударних дронів. Цього разу є загроза ракетних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак почали звучати після сьомої ранку відразу в ряді областей. Незабаром "почервоніла" половина карти України, і тривога також була оголошена і в Києві.
За даними військових, було зафіксовано зліт Ту-22м3 з аеродрому Моздок у РФ. Ця російська стратегічна авіація є носієм ракет Х-22. Про пуски поки що даних немає.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги в областях, де оголошено тривогу!" - йдеться в оголошенні.
Також у ПС повідомляли про ракетну небезпеку в Київській області.
Жителів столиці закликають прямувати в укриття та дотримуватись правил "двох стін".
Карта повітряних тривог в Україні вранці 2 липня
Нічна атака дронів 2 липня
Цієї ночі російські війська знову здійснили повітряну атаку по Україні, й у багатьох областях були оголошені повітряні тривоги. Сирени зазвучали близько опівночі спочатку на півдні країни, а згодом і в інших регіонах.
У Повітряних силах поінформували про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, в тому числі й балістичного типу.
Згодом в Київській МВА повідомили, що вночі росіяни атакували столицю за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.
Нагадаємо, що минулого разу ворожа повітряна атака була в ніч проти 30 червня, і тоді сили ППО ЗСУ збили 10 дронів-камікадзе ворога.
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