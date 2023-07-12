В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних: що потрібно знати

Кабінет міністрів знову змінив порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на прес-службу Мінекономіки.
Ухвалені урядом зміни передбачають:
Також встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами в строк до 10 робочих днів з моменту отримання.
Воєнний стан та загальна мобілізація були оголошені в Україні 24 лютого 2022 року. Минулого року уряд неодноразово змінював порядок бронювання.
Кабінет міністрів України 27 січня 2023 року затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, встановивши чіткі критерії. Тепер цифра складає 50% від усіх військовозобов’язаних осіб, що працюють на підприємстві. Раніше можна було забронювати лише 40% таких працівників.
Згідно з порядком, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на:
Протягом 2023 року уряд вносив до порядку бронювання військовозобов'язаних зміни.