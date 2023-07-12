В Украине снова изменили правила бронирования военнообязанных: что нужно знать

Кабинет министров снова изменил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы и установлены сроки рассмотрения обращений предприятий для определения их критически важных.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу Минэкономики.
Принятые правительством изменения предусматривают:
Также установлено, что обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.
Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине 24 февраля 2022 года. В прошлом году правительство неоднократно изменяло порядок бронирования.
Кабинет министров Украины 27 января 2023 утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, установив четкие критерии. Теперь цифра составляет 50% всех военнообязанных лиц, работающих на предприятии. Раньше можно было забронировать всего 40% таких работников.
Согласно порядку, бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:
В течение 2023 года правительство вносило в порядок бронирования военнообязанных изменения.