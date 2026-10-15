В Україні знову закінчилися ракети-перехоплювачі Patriot, балістику відбивати нічим, - CNN

В Україні закінчилися ракети до Patriot

В Україні закінчилися ракети для американської системи протиповітряної оборони Patriot. Це робить країну більш вразливою до атак російських балістичних ракет, повідомляє джерело CNN.

Інформатор каже, що "майже всі балістичні ракети з останнього удару не були перехоплені через відсутність (ракет-перехоплювачів - ред.)".

Під час цього обстрілу у ніч на 14 жовтня російські балістичні ракети уразили три електростанції в Києві та енергетичну інфраструктуру в Харкові.

Того дня в Києві загинули чотири людини та 25 отримали поранення, нагадало видання.

Вплив дизельної угоди

Дефіцит ракет до Patriot відбувається на тлі публічної ворожнечі між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, пише видання.

Раніше Трамп уклав угоду з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт російського дизельного палива та посилив тиск на Україну, щоб вона припинила удари по російських НПЗ.

Проблема триває місяцями

Протягом місяців Зеленський неодноразово попереджав, що в Україні закінчуються ракети-перехоплювачі Patriot американського виробництва.

Але вони є дорогими та дефіцитними у всьому світі. Бо інші країни витратили свої запаси або хочуть зміцнити власні оборонні системи на тлі війни в Ірані.

Вважається, що це не перший випадок, коли в Україні повністю закінчуються ракети-перехоплювачі Patriot, і Зеленський публічно боровся за отримання більшої кількості цих ракет.

В середині серпня українські чиновники вже заявляли, що в країні практично закінчилися ракети-перехоплювачі.

У серпні Зеленський розповів CNN, що Україна має лише десяту частину ракет-перехоплювачів, які їй вкрай необхідні.

Через місяць український президент висловився більш обнадійливо, заявивши, що країна "отримає ліцензію на виробництво ракет Patriot" від Сполучених Штатів. Але поки що ліцензія не отримана.