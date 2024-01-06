Україні знову загрожують дрони. Зафіксовано пуск "Шахедів" з півдня

Надвечір 6 січня було зафіксовано рух безпілотників з Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська", - повідомили в Повітряних силах.
Українців закликали пройти до укриттів в разі оголошення повітряної тривоги.
Станом на 20:15 карта повітряних тривог виглядає так:
Атака "Шахедів" 5 січня
Нагадаємо, вчора, 5 січня, окупанти атакували територію України двома хвилями "Шахедів" – увечері та під ранок. Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 29 дронів, сили ППО збили 21 із них.
На Черкащині через падіння уламків пошкоджено ЛЕП, у Миколаївській - влучання на території підприємства. У Херсонській області дрони атакували модульне містечко.
Детальніше про наслідки нічних атак можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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