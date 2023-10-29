В Україні знову потеплішає. На сході попереджають про туман: погода на завтра

Завтра, 30 жовтня, в Україні дещо потеплішає. Місцями можливий туман, а в Карпатах попереджають про пориви вітру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується південний, 7-12 м/с, а в Карпатах пориви 19-24 м/с.
Температура:
Фото: погода на 30 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +4 - +9, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень +17 - +19.
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