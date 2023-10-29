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В Украине снова потеплеет. На востоке предупреждают о тумане: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 30 октября, в Украине несколько потеплеет. Местами возможен туман, а в Карпатах предупреждают о порывах ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Без осадков. В восточных областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается южный, 7-12 м/с, а в Карпатах порывы 19-24 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +18 до +21 днем;
  • на севере будет колебаться от +3 до +9 ночью и от +15 до +19 днем;
  • на юге будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +4 до +10 ночью и от +16 до +20 днем.

Фото: погода на 30 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +4 – +9, днем +16 – +21, а в Киеве – ночью +7 – +9, днем +17 – +19.

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