ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знову потеплішає. На сході попереджають про туман: погода на завтра

Неділя 29 жовтня 2023 16:52
UA EN RU
В Україні знову потеплішає. На сході попереджають про туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 30 жовтня, в Україні дещо потеплішає. Місцями можливий туман, а в Карпатах попереджають про пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південний, 7-12 м/с, а в Карпатах пориви 19-24 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +18 до +21 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +3 до +9 вночі й від +15 до +19 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +20 до +23 вдень;
  • на сході коливатиметься від +4 до +10 вночі й від +16 до +20 вдень.

В Україні знову потеплішає. На сході попереджають про туман: погода на завтра

Фото: погода на 30 жовтня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +4 - +9, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень +17 - +19.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
Армія РФ почала використовувати новий дрон. Він сам ідентифікує ціль, - ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ