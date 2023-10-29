В Україні знову потеплішає. На сході попереджають про туман: погода на завтра

Завтра, 30 жовтня, в Україні дещо потеплішає. Місцями можливий туман, а в Карпатах попереджають про пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер очікується південний, 7-12 м/с, а в Карпатах пориви 19-24 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +9 до +12 вночі й від +18 до +21 вдень;

на півночі коливатиметься від +3 до +9 вночі й від +15 до +19 вдень;

на півдні коливатиметься від +10 до +13 вночі й від +20 до +23 вдень;

на сході коливатиметься від +4 до +10 вночі й від +16 до +20 вдень. Фото: погода на 30 жовтня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +4 - +9, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень +17 - +19.