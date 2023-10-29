ua en ru
Вс, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине снова потеплеет. На востоке предупреждают о тумане: погода на завтра

Воскресенье 29 октября 2023 16:52
UA EN RU
В Украине снова потеплеет. На востоке предупреждают о тумане: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 30 октября, в Украине несколько потеплеет. Местами возможен туман, а в Карпатах предупреждают о порывах ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно. Без осадков. В восточных областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается южный, 7-12 м/с, а в Карпатах порывы 19-24 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +18 до +21 днем;
  • на севере будет колебаться от +3 до +9 ночью и от +15 до +19 днем;
  • на юге будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +20 до +23 днем;
  • на востоке будет колебаться от +4 до +10 ночью и от +16 до +20 днем.

В Украине снова потеплеет. На востоке предупреждают о тумане: погода на завтра

Фото: погода на 30 октября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью +4 – +9, днем +16 – +21, а в Киеве – ночью +7 – +9, днем +17 – +19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ