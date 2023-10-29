В Украине снова потеплеет. На востоке предупреждают о тумане: погода на завтра
Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 30 октября, в Украине несколько потеплеет. Местами возможен туман, а в Карпатах предупреждают о порывах ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно. Без осадков. В восточных областях ночью и утром местами туман", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается южный, 7-12 м/с, а в Карпатах порывы 19-24 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от +9 до +12 ночью и от +18 до +21 днем;
- на севере будет колебаться от +3 до +9 ночью и от +15 до +19 днем;
- на юге будет колебаться от +10 до +13 ночью и от +20 до +23 днем;
- на востоке будет колебаться от +4 до +10 ночью и от +16 до +20 днем.
Фото: погода на 30 октября (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью +4 – +9, днем +16 – +21, а в Киеве – ночью +7 – +9, днем +17 – +19.
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