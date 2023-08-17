UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні знову оголосили масштабну тривогу: у Росії злетів МіГ-31К

Фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні сьогодні, 17 серпня, вже вчетверте за добу оголошують масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 21:26 тривогу оголошено у всіх областях України.

Фото: Карта тривог (alerts.in.ua)

За інформацією Повітряних сил, тривога пов'язана зі злетом російського винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом посилено атакують Україну за допомогою ракет та ударних дронів.

Остання масштабна атака відбулася 16 серпня, коли росіяни намагалися бити по нашій країні за допомогою дронів-камікадзе.

Більшість БПЛА ворог направив у бік Одеської та Миколаївської областей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити там 13 "Шахедів", але були й влучання.

Зокрема, окупанти вдарили по порту "Рені", внаслідок чого там були пошкодження та пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні