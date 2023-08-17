В Украине снова объявили масштабную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

По состоянию на 21:26 тревога объявлена во всех областях Украины.

Фото: Карта тревог (alerts.in.ua)

По информации Воздушных сил, тревога связана со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты в последнее время усиленно атакуют Украину с помощью ракет и ударных дронов.

Последняя масштабная атака состоялась 16 августа, когда россияне пытались бить по нашей стране с помощью дронов-камикадзе.

Большинство БПЛА враг направил в сторону Одесской и Николаевской областей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить там 13 "Шахедов", но были и попадания.

В частности, оккупанты ударили по порту "Рени", в результате чего там были повреждения и пожар.