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В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск "Кинджала"

Фото: в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ймовірний пуск ракети Х-47М2 "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що причиною оголошення повітряної тривоги став виліт МіГ-31 з одного з аеродромів до РФ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, як мінімум один із літаків здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Стрийського району Львівської області.

Ракетна атака по Україні в ніч з 7 на 8 травня

Російські війська завдали масованого удару по південних, центральних і західних регіонах із застосуванням крилатих і балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Під час масованої російської ракетної атаки вибухи були чутні в Харкові та Полтавській області, Запоріжжі та Івано-Франківській області та Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.

Відомо, що під час нічного удару атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, наслідки атаки уточнюються. Енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

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Вторгнення Росії до УкраїниПовітряна тривога