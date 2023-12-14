В Україні знову масштабна тривога, зафіксовано пуски ракет: що відомо (відбій)

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Повітряних сил, видання "Суспільне", керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Де оголошена тривога

Станом на 15:42 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:42 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейк, який розташований в Нижньогородській області.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка", - пише пресслужба Повітряних сил.

Зафіксовано пуски ракет

Згідно з повідомленням Повітряних сил, росіяни запустили ракети в напрямку Києва.

Вибухи в Києві

Після повідомлення про повітряну тривогу, в Києві почали лунати вибухи.

Вибухи в Хмельницькій області

"В Хмельницькій області чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного"", - пише "Суспільне"

Загроза не минула

"Загроза не минула, тривогу не ігноруйте", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Напрямок змінено

"Рівне, Луцьк - залишайтеся в укриттях", - пишуть Повітряні сили.

Відбій тривоги

В Україні почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги.

Не перша масштабна тривога

Перед цим сьогодні, 14 грудня, масштабну повітряну тривогу оголошували після 11 ранку. Тоді також було зафіксовано зліт російського винищувача.

Ще одну тривогу було оголошено після 14. Повітряні сили попередили про ризик пуску ракет з району Липецької області, Російської Федерації. Після цього ракети були зафіксовані в напрямку району Старокостянтинова Хмельницької області. Пізніше в регіоні пролунали вибухи.