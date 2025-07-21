В Україні знову масштабна тривога: РФ підняла носії ракет "Кинджал" МіГ-31К

Зранку, 21 липня, по всій території України знову оголосили повітряну тривогу. Причиною вкотре став зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 05:51. Після цього військові почали фіксували рух швидкісної цілі (ракети). Спочатку вона фіксувалася у Житомирській області, після чого полетіла в напрямку Івано-Франківська. Зазначимо, що станом на 05:58 сигнал повітряної тривоги досі по всій Україні.