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В Украине снова масштабная тревога: РФ подняла носители ракет "Кинжал" МиГ-31К

Понедельник 21 июля 2025 05:58
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В Украине снова масштабная тревога: РФ подняла носители ракет "Кинжал" МиГ-31К Фото: сейчас ракетная опасность по всей Украине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 21 июля, по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной в очередной раз стал взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 05:51.

После этого военные начали фиксировали движение скоростной цели (ракеты). Сначала она фиксировалась в Житомирской области, после чего полетела в направлении Ивано-Франковска.

Отметим, что по состоянию на 05:58 сигнал воздушной тревоги до сих пор по всей Украине.

В Украине снова масштабная тревога: РФ подняла носители ракет &quot;Кинжал&quot; МиГ-31К

Обстрел Украины

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много Дронов и ракет разных типов.

Взрывы из-за таки РФ были слышны как минимум в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.

Подробнее о том, чем РФ атаковала Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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