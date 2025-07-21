В Украине снова масштабная тревога: РФ подняла носители ракет "Кинжал" МиГ-31К
Утром, 21 июля, по всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Причиной в очередной раз стал взлет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 05:51.
После этого военные начали фиксировали движение скоростной цели (ракеты). Сначала она фиксировалась в Житомирской области, после чего полетела в направлении Ивано-Франковска.
Отметим, что по состоянию на 05:58 сигнал воздушной тревоги до сих пор по всей Украине.
Обстрел Украины
Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много Дронов и ракет разных типов.
Взрывы из-за таки РФ были слышны как минимум в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске.
Подробнее о том, чем РФ атаковала Украину - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.