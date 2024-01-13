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В Україні знову масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій Україні сьогодні, 13 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в Києві, а потім у всіх областях. Це сталося близько об 11:52.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій Україні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 11:55

 

Небезпека МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. 

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Обстріл України 13 січня

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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