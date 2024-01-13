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В Украине снова масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине сегодня, 13 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, а затем во всех областях. Это произошло около 11:52.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей Украине. Известно, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:55

 

Угроза МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Обстрел Украины 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробаллистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет.

Во многих областях Украины были взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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