ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знову фіксують стрімке зростання споживання електроенергії

Середа 03 січня 2024 18:23
UA EN RU
В Україні знову фіксують стрімке зростання споживання електроенергії Фото: в Україні знову фіксують стрімке зростання споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні сьогодні, 3 січня, стрімко зростає споживання електроенергії. Українців попросили дотримуватися низки правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook.

За інформацією компанії, споживання зростає через початок робочого тижня та поновлення ділової активності після свят. Також причиною є похолодання у всій країні.

"Сьогодні ранковий максимум споживання о 10:40 був на 8% більшим за відповідний показник учора 2 січня. Таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, що може призвести до технологічних порушень", - уточнюють в "Укренерго".

Для того щоб допомогти енергосистемі працювати в таких умовах, українців просять виконувати прості правила:

  • вимкніть "зайве" світло в приміщеннях;
  • не вмикайте вдома кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральна машина та праска). А на роботі, в обідню перерву, не включайте разом чайник та мікрохвильову піч;
  • вимкніть кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря у приміщенні комфортна;
  • витягніть зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили гаджети.

Пошкодження електромереж 2 січня

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні.

Внаслідок такого обстрілу в Київській області та Києві було порушено електропостачання.

Енергетики розповіли про те, що в Київській області через атаку пошкоджено електромережі. Світло у регіоні вже відновили.

Нагадаємо, раніше українцям порадили вимикати низку електронних приладів, щоб не переплачувати за світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія
NEWS
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: нові суми та коли індексація
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році