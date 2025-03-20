В Україні подешевшають ще 273 медичні препарати: що відомо

Коли знизяться ціни на ліки

"Маємо сьогодні список з 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також вже змінили або змінюють опто-відпускну ціну в середньому десь на 16%, а дехто знизив і на 52%", – відзначив міністр.

За його словами, з цих препаратів 97 – це ті ліки, які є в Нацпереліку лікарських засобів, 90 рецептурних і також 86 безрецептурних препаратів.

"Вже деякі є в аптеках, деякі будуть найближчим часом, коли пройде закупка нових препаратів за новими цінами від дистриб'юторів", – додав він.

Загалом до топ 100 увійшли ліки, які найчастіше купували українці в українських аптеках українського виробника.

"Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Коли на них знизили ціни на 30%, то це найбільш відчутно буде для українського пацієнта", – сказав міністр.

Щоб подивитися, чи скрізь знизилися ціни, він вчора їздив по віддалених населених пунктах Полтавської області і запитував вартість, сам купував препарати зі списку топ 100 популярних лікарських засобів.

"Потенційно, якщо десь щось і не працює, то це можуть бути ще залишки певнихнепереоцінених препаратів у невеликих аптечних закладах або ФОПах, але я на такі не потрапив, хоча заходив і в мережеві, і не в мережеві аптеки", – деталізував Віктор Ляшко.

Розширять програму "Доступні ліки"

Програма доступних лікарів розширюється кожного року, а то й по два рази на рік, нагадав міністр. Чергове оновлення проведуть протягом місяця.

"Наразі я можу сказати, що на 90% лікарські засоби з "Нацпереліку", які призначені для амбулаторного лікування, включені до програми "Доступні ліки". Чергове розширення ми плануємо зробити впродовж місяця, і потенційно ми заводимо до списку онкологічні препарати для лікування раку молочної залози, це препарат з базової схеми", – анонсував він.

Другий крок – часткове відшкодування вартості ліків.

"Дивлячись як ми спрогнозуємо бюджет, маємо надію, що в другому півріччі вже частина нових препаратів буде включено до програми "Доступні ліки", але з реімбурсацією не 100% вартості. Це може бути або 50%, або 70%, або 30%. Залежно від того, на який об'єм препаратів вийдемо. Це суттєво дозволить людям зекономити, і ми побачимо, як це будуть використовувати. Щоб далі цей відсоток реімбурсації підняти вище або до 100% – так, як по всіх інших препаратах", – додав міністр.