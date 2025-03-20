В Украине подешевеют еще 273 медицинских препарата: что известно

Когда снизятся цены на лекарства

"Имеем сегодня список из 273 медицинских препаратов от 26 производителей, которые также уже изменили или меняют оптово-отпускную цену в среднем где-то на 16%, а некоторые снизили и на 52%", – отметил министр.

По его словам, из этих препаратов 97 - это те лекарства, которые есть в Нацперечне лекарственных средств, 90 рецептурных и также 86 безрецептурных препаратов.

"Уже некоторые есть в аптеках, некоторые будут в ближайшее время, когда пройдет закупка новых препаратов по новым ценам от дистрибьюторов", – добавил он.

В целом в топ 100 вошли лекарства, которые чаще всего покупали украинцы в украинских аптеках украинского производителя.

"Это те препараты, за которые украинцы отдавали больше всего средств из собственного кармана. Когда на них снизили цены на 30%, то это наиболее ощутимо будет для украинского пациента", – сказал министр.

Чтобы посмотреть, везде ли снизились цены, он вчера ездил по отдаленным населенным пунктам Полтавской области и спрашивал стоимость, сам покупал препараты из списка топ 100 популярных лекарственных средств.

"Потенциально, если где-то что-то и не работает, то это могут быть еще остатки определенных непереоцененных препаратов в небольших аптечных заведениях или ФОПах, но я на такие не попал, хотя заходил и в сетевые, и не в сетевые аптеки", – детализировал Виктор Ляшко.

Расширят программу "Доступные лекарства"

Программа доступных врачей расширяется ежегодно, а то и по два раза в год, напомнил министр. Очередное обновление будет проведено в течение месяца.

"Сейчас я могу сказать, что на 90% лекарственные средства из "Нацперечня", которые предназначены для амбулаторного лечения, включены в программу "Доступные лекарства". Очередное расширение мы планируем сделать в течение месяца, и потенциально мы заводим в список онкологические препараты для лечения рака молочной железы, это препарат из базовой схемы", – анонсировал он.

Второй шаг – частичное возмещение стоимости лекарств.

"Смотря как мы спрогнозируем бюджет, надеемся, что во втором полугодии уже часть новых препаратов будет включена в программу "Доступные лекарства", но с реимбурсацией не 100% стоимости. Это может быть или 50%, или 70%, или 30%. В зависимости от того, на какой объем препаратов выйдем. Это существенно позволит людям сэкономить, и мы увидим, как это будут использовать. Чтобы дальше этот процент реимбурсации поднять выше или до 100% - так, как по всем другим препаратам", – добавил министр.