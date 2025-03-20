В Україні подешевшають ще 273 медичні препарати: що відомо

З 1 березня в Україні відбулося зниження цін на топ 100 популярних лікарських засобів. Всі виробники, які задекларували зниження цін на них, вже зробили це. Найближчим часом також знизиться вартість ще 273 медичних препаратів.

Коли знизяться ціни на ліки

"Маємо сьогодні список з 273 медичних препаратів від 26 виробників, які також вже змінили або змінюють опто-відпускну ціну в середньому десь на 16%, а дехто знизив і на 52%", – відзначив міністр.

За його словами, з цих препаратів 97 – це ті ліки, які є в Нацпереліку лікарських засобів, 90 рецептурних і також 86 безрецептурних препаратів.

"Вже деякі є в аптеках, деякі будуть найближчим часом, коли пройде закупка нових препаратів за новими цінами від дистриб'юторів", – додав він.

Загалом до топ 100 увійшли ліки, які найчастіше купували українці в українських аптеках українського виробника.

"Це ті препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Коли на них знизили ціни на 30%, то це найбільш відчутно буде для українського пацієнта", – сказав міністр.

Щоб подивитися, чи скрізь знизилися ціни, він вчора їздив по віддалених населених пунктах Полтавської області і запитував вартість, сам купував препарати зі списку топ 100 популярних лікарських засобів.

"Потенційно, якщо десь щось і не працює, то це можуть бути ще залишки певнихнепереоцінених препаратів у невеликих аптечних закладах або ФОПах, але я на такі не потрапив, хоча заходив і в мережеві, і не в мережеві аптеки", – деталізував Віктор Ляшко.

Розширять програму "Доступні ліки"

Програма доступних лікарів розширюється кожного року, а то й по два рази на рік, нагадав міністр. Чергове оновлення проведуть протягом місяця.

"Наразі я можу сказати, що на 90% лікарські засоби з "Нацпереліку", які призначені для амбулаторного лікування, включені до програми "Доступні ліки". Чергове розширення ми плануємо зробити впродовж місяця, і потенційно ми заводимо до списку онкологічні препарати для лікування раку молочної залози, це препарат з базової схеми", – анонсував він.

Другий крок – часткове відшкодування вартості ліків.

"Дивлячись як ми спрогнозуємо бюджет, маємо надію, що в другому півріччі вже частина нових препаратів буде включено до програми "Доступні ліки", але з реімбурсацією не 100% вартості. Це може бути або 50%, або 70%, або 30%. Залежно від того, на який об'єм препаратів вийдемо. Це суттєво дозволить людям зекономити, і ми побачимо, як це будуть використовувати. Щоб далі цей відсоток реімбурсації підняти вище або до 100% – так, як по всіх інших препаратах", – додав міністр.