В Украине подешевеют еще 273 медицинских препарата: что известно

С 1 марта в Украине произошло снижение цен на топ 100 популярных лекарственных средств. Все производители, которые задекларировали снижение цен на них, уже сделали это. В ближайшее время также снизится стоимость еще 273 медицинских препаратов.

Когда снизятся цены на лекарства

"Имеем сегодня список из 273 медицинских препаратов от 26 производителей, которые также уже изменили или меняют оптово-отпускную цену в среднем где-то на 16%, а некоторые снизили и на 52%", – отметил министр.

По его словам, из этих препаратов 97 - это те лекарства, которые есть в Нацперечне лекарственных средств, 90 рецептурных и также 86 безрецептурных препаратов.

"Уже некоторые есть в аптеках, некоторые будут в ближайшее время, когда пройдет закупка новых препаратов по новым ценам от дистрибьюторов", – добавил он.

В целом в топ 100 вошли лекарства, которые чаще всего покупали украинцы в украинских аптеках украинского производителя.

"Это те препараты, за которые украинцы отдавали больше всего средств из собственного кармана. Когда на них снизили цены на 30%, то это наиболее ощутимо будет для украинского пациента", – сказал министр.

Чтобы посмотреть, везде ли снизились цены, он вчера ездил по отдаленным населенным пунктам Полтавской области и спрашивал стоимость, сам покупал препараты из списка топ 100 популярных лекарственных средств.

"Потенциально, если где-то что-то и не работает, то это могут быть еще остатки определенных непереоцененных препаратов в небольших аптечных заведениях или ФОПах, но я на такие не попал, хотя заходил и в сетевые, и не в сетевые аптеки", – детализировал Виктор Ляшко.

Расширят программу "Доступные лекарства"

Программа доступных врачей расширяется ежегодно, а то и по два раза в год, напомнил министр. Очередное обновление будет проведено в течение месяца.

"Сейчас я могу сказать, что на 90% лекарственные средства из "Нацперечня", которые предназначены для амбулаторного лечения, включены в программу "Доступные лекарства". Очередное расширение мы планируем сделать в течение месяца, и потенциально мы заводим в список онкологические препараты для лечения рака молочной железы, это препарат из базовой схемы", – анонсировал он.

Второй шаг – частичное возмещение стоимости лекарств.

"Смотря как мы спрогнозируем бюджет, надеемся, что во втором полугодии уже часть новых препаратов будет включена в программу "Доступные лекарства", но с реимбурсацией не 100% стоимости. Это может быть или 50%, или 70%, или 30%. В зависимости от того, на какой объем препаратов выйдем. Это существенно позволит людям сэкономить, и мы увидим, как это будут использовать. Чтобы дальше этот процент реимбурсации поднять выше или до 100% - так, как по всем другим препаратам", – добавил министр.