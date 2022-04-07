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Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будут проводить

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Четверг 07 апреля 2022 22:08
Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будут проводить (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года не будет проводиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие воинские формирования.

Сообщается, что в связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "О всеобщей мобилизации" в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

В то же время во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 нет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что на Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов из Беларуси.

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