Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будут проводить

Призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года не будет проводиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие воинские формирования.

Сообщается, что в связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "О всеобщей мобилизации" в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

В то же время во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 нет", - говорится в сообщении.