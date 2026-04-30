UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні знизилась довіра до гарантій безпеки від Європи та США, - опитування

14:33 30.04.2026 Чт
2 хв
Зміни у настроях щодо США виявились більш кардинальними порівняно з ЄС
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Емануель Макрон, Урсула фон дер Ляєн, Александер Стубб (Getty Images)

Серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки від Європи та Сполучених Штатів у разі можливого повторного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також: Симпатії українців у війні США та Ірану розділились, - опитування

Згідно з результатами опитування, порівняно із січнем 2026 року, рівень довіри до європейських гарантій безпеки впав. На початку року 59% українців очікували, що Європа надасть необхідну підтримку для відбиття нападу, тоді як зараз цей показник становить 52%.

Водночас частка тих, хто не вірить у допомогу від Європи, зросла з 31% до 41%. Проте соціологи зазначають, що загалом серед громадян усе ще переважає кількість тих, хто довіряє європейським гарантіям.

Ситуація з підтримкою від США

Стосовно США зміни у настроях суспільства є більш кардинальними. Якщо в січні спостерігався паритет між тими, хто вірить і не вірить, то у квітні більшість українців висловили сумніви щодо необхідної підтримки з боку США.

Фото: результати опитування КМІС (kiis.com.ua)

Частка громадян, які не довіряють американським гарантіям, стрімко зросла з 40% до 57%. Натомість кількість тих, хто вірить у підтримку Вашингтона, скоротилася з 39% до 27%.

Крім того, соціологи відзначають, що у питанні про США вдвічі більше респондентів вагалися з відповіддю порівняно з питанням про Європу - 16% проти 7%.

Нагадаємо, на початку березня 2026 року проти передачі Донеччини виступали 62% українців. Зараз цей показник знизився до 57%. Водночас частка тих, хто погоджується на такий сценарій, зросла з 33% до 36%.

РБК-Україна також писало, що нещодавнє дослідження демонструє, що діяльність президента США Дональда Трампа на посаді схвалюють 34% американців. Це нижче за показник у 36%, який було зафіксовано під час попереднього опитування 15-20 квітня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиКМІСГарантії безпеки