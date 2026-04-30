В Україні знизилась довіра до гарантій безпеки від Європи та США, - опитування

Згідно з результатами опитування, порівняно із січнем 2026 року, рівень довіри до європейських гарантій безпеки впав. На початку року 59% українців очікували, що Європа надасть необхідну підтримку для відбиття нападу, тоді як зараз цей показник становить 52%.

Водночас частка тих, хто не вірить у допомогу від Європи, зросла з 31% до 41%. Проте соціологи зазначають, що загалом серед громадян усе ще переважає кількість тих, хто довіряє європейським гарантіям.

Ситуація з підтримкою від США

Стосовно США зміни у настроях суспільства є більш кардинальними. Якщо в січні спостерігався паритет між тими, хто вірить і не вірить, то у квітні більшість українців висловили сумніви щодо необхідної підтримки з боку США.

Частка громадян, які не довіряють американським гарантіям, стрімко зросла з 40% до 57%. Натомість кількість тих, хто вірить у підтримку Вашингтона, скоротилася з 39% до 27%.

Крім того, соціологи відзначають, що у питанні про США вдвічі більше респондентів вагалися з відповіддю порівняно з питанням про Європу - 16% проти 7%.