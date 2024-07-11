UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку: що відомо про графіки

Фото: в Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через аномальну спеку в Україні зростає споживання електроенергії. Тому обмеження діють протягом всієї доби, введені три і чотири черги відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначають в "Укренерго", температура перевищує +30 градусів, сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник, 10 липня. 

"Тому обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години - три черги", - попереджають енергетики.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська здійснили вісім масованих атак по Україні. Окупанти цілеспрямовано обстріляли енергооб'єкти. Через це в енергосистемі виник суттєвий дефіцит.

За даними "Укренерго", було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює – читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоВійна в УкраїніВимкнення світла