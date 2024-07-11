В Україні значно зросло споживання електроенергії через спеку: що відомо про графіки

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська здійснили вісім масованих атак по Україні. Окупанти цілеспрямовано обстріляли енергооб'єкти. Через це в енергосистемі виник суттєвий дефіцит.

За даними "Укренерго", було втрачено 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку в пікові години таких європейських країн як Нідерланди або Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Додамо, що енергетики, обмежуючи використання електроенергії в Україні, користуються так званим механізмом черг. Як він працює – читайте у матеріалі.

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