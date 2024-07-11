В Украине значительно возросло потребление электроэнергии из-за жары: что известно о графиках

Ситуация со светом в Украине

Российские войска осуществили восемь массированных атак по Украине. Оккупанты целенаправленно обстреляли энергообъекты. Из-за этого в энергосистеме возник существенный дефицит.

По данным "Укрэнерго", были потеряны 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды или Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.

Добавим, что энергетики, ограничивая использование электроэнергии в Украине, пользуются так называемым механизмом очередей. Как он работает - читайте в материале.

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