В Україні значно знизилась кількість охочих незаконно виїхати за кордон

За його словами, після 24 лютого прикордонники щодня затримували по 60-70 людей на добу. Вони групами намагались нелегально залишити Україну. Станом на 31 березня в середньому прикордонники затримують по 20-30 охочих незаконно покинути країну.

"Після 24 лютого 2022 року на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. В першу чергу, чоловіками-українцями у віці 18-60 років. Цій категорії громадян обмежено виїзд за межі України", - сказав Демченко.

Він зауважив, що ДПСУ протидіє незаконному перетину кордону і на пунктах пропуску.

"Коли громадяни слідують через пункти пропуску, тобто на легальних каналах в'їзду-виїзду, але намагаються використати підроблені документи", - розповів він.