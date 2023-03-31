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В Україні значно знизилась кількість охочих незаконно виїхати за кордон

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 17:04
В Україні значно знизилась кількість охочих незаконно виїхати за кордон Фото: в Україні значно знизилась кількість охочих незаконно виїхати за кордон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кількість людей, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагались виїхати нелегально за кордон, значно зменшилась.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після 24 лютого прикордонники щодня затримували по 60-70 людей на добу. Вони групами намагались нелегально залишити Україну. Станом на 31 березня в середньому прикордонники затримують по 20-30 охочих незаконно покинути країну.

"Після 24 лютого 2022 року на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. В першу чергу, чоловіками-українцями у віці 18-60 років. Цій категорії громадян обмежено виїзд за межі України", - сказав Демченко.

Він зауважив, що ДПСУ протидіє незаконному перетину кордону і на пунктах пропуску.

"Коли громадяни слідують через пункти пропуску, тобто на легальних каналах в'їзду-виїзду, але намагаються використати підроблені документи", - розповів він.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті затримали вісім чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Деякі з них хотіли "підкорити" гори, а деякі - переплести річку Тису.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав з себе жінку.

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