В Украине значительно снизилось количество желающих незаконно уехать за границу

Число людей, которые с начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались уехать нелегально за границу, значительно уменьшилось.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, после 24 февраля пограничники ежедневно задерживали по 60-70 человек в сутки. Они группами пытались нелегально покинуть Украину. По состоянию на 31 марта в среднем пограничники задерживают по 20-30 желающих незаконно покинуть страну.

"После 24 февраля 2022 года на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь мужчинами-украинцами в возрасте 18-60 лет. Этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что ГНСУ противодействует незаконному пересечению границы и на пунктах пропуска.

"Когда граждане следуют через пункты пропуска, то есть на легальных каналах въезда-выезда, но пытаются использовать поддельные документы", – рассказал он.