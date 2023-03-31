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В Украине значительно снизилось количество желающих незаконно уехать за границу

Новина українською →
Украина, Пятница 31 марта 2023 17:04
В Украине значительно снизилось количество желающих незаконно уехать за границу Фото: в Украине значительно снизилось количество желающих незаконно уехать за границу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Число людей, которые с начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались уехать нелегально за границу, значительно уменьшилось.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, после 24 февраля пограничники ежедневно задерживали по 60-70 человек в сутки. Они группами пытались нелегально покинуть Украину. По состоянию на 31 марта в среднем пограничники задерживают по 20-30 желающих незаконно покинуть страну.

"После 24 февраля 2022 года на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь мужчинами-украинцами в возрасте 18-60 лет. Этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что ГНСУ противодействует незаконному пересечению границы и на пунктах пропуска.

"Когда граждане следуют через пункты пропуска, то есть на легальных каналах въезда-выезда, но пытаются использовать поддельные документы", – рассказал он.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию . Некоторые из них хотели "покорить" горы, а некоторые – переплести реку Тису.

Кроме того, на границе с Венгрией задержали уклоняющегося, который притворялся женщиной .

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