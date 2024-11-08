В Україні змінять умови проходження військової служби в ДПСУ: деталі

Розмови про зниження призовного віку в Україні

Нагадаємо, у квітні 2024 року було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Водночас варто зазначити, що тема мобілізації в Україні з 18 років дедалі активніше обговорюється у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають західні партнери.

Однак українська влада не готова на такий крок. Наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років.

Детальніше про те, що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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