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В Україні змінять умови проходження військової служби в ДПСУ: деталі

Фото: В Україні змінять умови проходження військової служби в ДПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів затвердив проєкт указу, що вносить зміни до чинного законодавства, яке регулює військову службу у Державній прикордонній службі (ДПСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam нардепа Олексія Гончаренка.

Основні положення проєкту:

  • Переведення на службу під час мобілізації: прикордонники-строковики зможуть бути переведені на службу під час мобілізації.
  • Відпустка для лікування після поранень: прикордонники, які отримали поранення або травми, отримають можливість лікування з повним збереженням зарплати.
  • Служба за контрактом: прикордонники, які спочатку були призвані під час мобілізації, тепер можуть продовжити службу за контрактом.
  • Служба резервістів і капеланів: деякі резервісти та капелани, призначені в прикордонні загони, матимуть конкретний порядок проходження служби в умовах воєнного стану.
  • Лікування до 12 місяців: для прикордонників затверджено максимальний час відпустки для лікування, що дозволяє відновлюватися від поранень.
  • Відпустка для догляду за дитиною: військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (до 3 років або максимум до 6), зберігають свій статус і залишаються в розпорядженні прикордонної служби.
  • Призовний вік знижено з 27 до 25 років.

Розмови про зниження призовного віку в Україні

Нагадаємо, у квітні 2024 року було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Водночас варто зазначити, що тема мобілізації в Україні з 18 років дедалі активніше обговорюється у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають західні партнери.

Однак українська влада не готова на такий крок. Наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років.

Детальніше про те, що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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