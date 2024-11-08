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В Украине изменят условия прохождения военной службы в ГПСУ: детали

Фото: В Украине изменят условия прохождения военной службы в ГНСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров утвердил проект указа, который вносит изменения в действующее законодательство, регулирующее военную службу в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam нардепа Алексея Гончаренко.

Основные положения проекта:

  • Перевод на службу во время мобилизации: пограничники-срочники могут быть переведены на службу во время мобилизации.
  • Отпуск для лечения после ранений: пограничники, получившие ранения или травмы, получат возможность лечения с сохранением зарплаты.
  • Служба по контракту: пограничники, первоначально призванные во время мобилизации, теперь могут продолжить службу по контракту.
  • Служба резервистов и капелланов: некоторые резервисты и капелланы, назначенные в пограничные отряды, будут иметь конкретный порядок прохождения службы в условиях военного положения.
  • Лечение до 12 месяцев: для пограничников утверждено максимальное время отпуска для лечения, позволяющее восстанавливаться от ранений.
  • Отпуск по уходу за ребенком: военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет или максимум до 6), сохраняют свой статус и остаются в распоряжении пограничной службы.
  • Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.

Разговоры о снижении призывного возраста в Украине

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время, стоит отметить, что тема мобилизации в Украине с 18 лет все активнее обсуждается в публичном пространстве. В частности, это настаивают западные партнеры.

Однако украинские власти не готовы на такой шаг. В настоящее время в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.

Подробнее о том, что говорят в Украине о снижении призывного возраста и чего хочет Запад, - читайте в материале РБК-Украина.

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