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В Україні змінять умови перевезення швидкопсувних харчових продуктів

Фото: Кабмін схвалив проєкт закону про перевезення швидкопсувних харчових продуктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив про проєкт змін до закону "Про автомобільний транспорт" щодо окремих питань перевезень швидкопсувних харчових продуктів автомобільними транспортними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Проєктом закону пропонується надати визначення термінів "ізотермічний транспортний засіб», "свідоцтво ізотермічного транспортного засобу" та "швидкопсувні харчові продукти" та встановити обовʼязкові вимоги щодо отримання свідоцтв ізотермічних транспортних засобів для транспортних засобів, які перевозять швидкопсувні харчові продукти.

Законопроєкт запроваджує норми Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, учиненої у 1970 році в Женеві.

Пропонується встановити перехідний період (один рік після завершення воєнного стану) щодо обовʼязкового запровадження вимог Угоди до внутрішніх перевезень швидкопсувних харчових продуктів.

Закон спрямований на покращення умов збереження якості та безпеки харчових продуктів, які швидко псуються під час їх перевезення, а також забезпечення рівних конкурентних умов для міжнародних перевізників України на територіях договірних сторін.

Також передбачено встановлення вимог до організацій, які набувають право здійснювати технічну перевірку на відповідність вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, та визначення повноважень Державної служби України з безпеки на транспорті щодо інформування Європейської економічної комісії ООН стосовно відповідальних в Україні за видачу свідоцтва ізотермічного транспортного засобу з метою їх визнання країнами-учасниками угоди.

Нагадаємо, в Україні восени почали дорожчати овочі. Згідно з прогнозом Мінагрополітики, дуже низьких цін на овочі цього року не очікується. Цього року немає надвиробництва, тож ціни відносно високі на овочі, у тому числі на картоплю. Ціни на овочі традиційно підвищуватимуться до весни через витрати на зберігання. Електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж у попередньому році.

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