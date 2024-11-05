В Україні змінять умови перевезення швидкопсувних харчових продуктів

Проєктом закону пропонується надати визначення термінів "ізотермічний транспортний засіб», "свідоцтво ізотермічного транспортного засобу" та "швидкопсувні харчові продукти" та встановити обовʼязкові вимоги щодо отримання свідоцтв ізотермічних транспортних засобів для транспортних засобів, які перевозять швидкопсувні харчові продукти.

Законопроєкт запроваджує норми Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, учиненої у 1970 році в Женеві.

Пропонується встановити перехідний період (один рік після завершення воєнного стану) щодо обовʼязкового запровадження вимог Угоди до внутрішніх перевезень швидкопсувних харчових продуктів.

Закон спрямований на покращення умов збереження якості та безпеки харчових продуктів, які швидко псуються під час їх перевезення, а також забезпечення рівних конкурентних умов для міжнародних перевізників України на територіях договірних сторін.

Також передбачено встановлення вимог до організацій, які набувають право здійснювати технічну перевірку на відповідність вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень, та визначення повноважень Державної служби України з безпеки на транспорті щодо інформування Європейської економічної комісії ООН стосовно відповідальних в Україні за видачу свідоцтва ізотермічного транспортного засобу з метою їх визнання країнами-учасниками угоди.