В Україні змінять правила обов'язкового медогляду для працівників: кого це стосується

Міністерство охорони здоров’я України хоче оновити правила проходження обов’язкових медичних оглядів для працівників, які піддаються шкідливим або небезпечним виробничим факторам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт наказу МОЗ "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій".
Новий порядок розроблено відповідно до міжнародних трудових стандартів та угод.
Медогляди мають проходити:
Новий порядок поширюється як на юридичних осіб, так і на фізосіб, які використовують найману працю.
Передбачено три види оглядів:
Результати оглядів не можуть бути підставою для дискримінації та використовуються виключно з метою моніторингу здоров’я працівників.
За даними МОЗ, в Україні понад 834 тисячі осіб працюють у шкідливих умовах. На медогляди для них щороку витрачається понад 6,6 млрд гривень.
Вчасна діагностика дозволяє зменшити професійну захворюваність на 14-16%, що в абсолютних цифрах - до 400 уникнених випадків на рік.
Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що 4% валового внутрішнього продукту витрачається непродуктивно через нещасні випадки профзахворювання, пов'язані з трудовою діяльністю.
В Україні втрати економіки через нещасні випадки й профзахворювання оцінюють у 18 млрд гривень щороку.
МОЗ вважає, що новий порядок дозволить уникнути витрат, пов’язаних із компенсаціями, лікуванням і втраченою продуктивністю працівників. Водночас він забезпечить єдині стандарти безпеки на робочому місці.
Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують радикальну реформу системи медогляду для водіїв. Проєкт передбачає розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на дві групи.
Раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило оновлений порядок та періодичність проведення медичних оглядів дітей.
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