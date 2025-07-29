В Україні змінять правила обов'язкового медогляду для працівників: кого це стосується

Новий порядок розроблено відповідно до міжнародних трудових стандартів та угод.

Кого стосуються нові правила

Медогляди мають проходити:

працівники, що працюють у шкідливих або небезпечних умовах (наприклад, з хімікатами, випромінюванням, вібрацією, шумом);

особи, зайняті на роботах, де потрібен професійний добір;

молодь до 21 року;

працівники, які працюють у нічну зміну.

Новий порядок поширюється як на юридичних осіб, так і на фізосіб, які використовують найману працю.

Які види медоглядів передбачені

Передбачено три види оглядів:

Попередній - проводиться під час прийняття на роботу для оцінки стану здоров’я та профпридатності.

- проводиться під час прийняття на роботу для оцінки стану здоров’я та профпридатності. Періодичний - залежно від умов праці, дозволяє вчасно виявляти хвороби, пов’язані з роботою.

- залежно від умов праці, дозволяє вчасно виявляти хвороби, пов’язані з роботою. Позачерговий - проводиться на вимогу працівника, роботодавця, лікаря або контролюючих органів.

Результати оглядів не можуть бути підставою для дискримінації та використовуються виключно з метою моніторингу здоров’я працівників.

Обґрунтування змін

За даними МОЗ, в Україні понад 834 тисячі осіб працюють у шкідливих умовах. На медогляди для них щороку витрачається понад 6,6 млрд гривень.

Вчасна діагностика дозволяє зменшити професійну захворюваність на 14-16%, що в абсолютних цифрах - до 400 уникнених випадків на рік.

Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, що 4% валового внутрішнього продукту витрачається непродуктивно через нещасні випадки профзахворювання, пов'язані з трудовою діяльністю.

В Україні втрати економіки через нещасні випадки й профзахворювання оцінюють у 18 млрд гривень щороку.

МОЗ вважає, що новий порядок дозволить уникнути витрат, пов’язаних із компенсаціями, лікуванням і втраченою продуктивністю працівників. Водночас він забезпечить єдині стандарти безпеки на робочому місці.