В Украине изменят правила обязательного медосмотра для работников: кого это касается

Новый порядок разработан в соответствии с международными трудовыми стандартами и соглашениями.

Кого касаются новые правила

Медосмотры должны проходить:

работники, работающие во вредных или опасных условиях (например, с химикатами, излучением, вибрацией, шумом);

лица, занятые на работах, где требуется профессиональный отбор;

молодежь до 21 года;

работники, которые работают в ночную смену.

Новый порядок распространяется как на юридических лиц, так и на физлиц, использующих наемный труд.

Какие виды медосмотров предусмотрены

Предусмотрены три вида осмотров:

Предварительный - проводится при приеме на работу для оценки состояния здоровья и профпригодности.

- проводится при приеме на работу для оценки состояния здоровья и профпригодности. Периодический - в зависимости от условий труда, позволяет вовремя выявлять болезни, связанные с работой.

- в зависимости от условий труда, позволяет вовремя выявлять болезни, связанные с работой. Внеочередной - проводится по требованию работника, работодателя, врача или контролирующих органов.

Результаты осмотров не могут быть основанием для дискриминации и используются исключительно с целью мониторинга здоровья работников.

Обоснование изменений

По данным Минздрава, в Украине более 834 тысячи человек работают во вредных условиях. На медосмотры для них ежегодно тратится более 6,6 млрд гривен.

Своевременная диагностика позволяет уменьшить профессиональную заболеваемость на 14-16%, что в абсолютных цифрах - до 400 предотвращенных случаев в год.

Специалисты Международной организации труда подсчитали, что 4% валового внутреннего продукта расходуется непродуктивно из-за несчастных случаев профзаболеваний, связанных с трудовой деятельностью.

В Украине потери экономики из-за несчастных случаев и профзаболеваний оценивают в 18 млрд гривен ежегодно.

Минздрав считает, что новый порядок позволит избежать расходов, связанных с компенсациями, лечением и утраченной производительностью работников. В то же время он обеспечит единые стандарты безопасности на рабочем месте.