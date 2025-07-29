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В Украине изменят правила обязательного медосмотра для работников: кого это касается

Фото: правила медосмотра для работников в Украине хотят изменить (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения Украины хочет обновить правила прохождения обязательных медицинских осмотров для работников, которые подвергаются вредным или опасным производственным факторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа Минздрава "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий".

Новый порядок разработан в соответствии с международными трудовыми стандартами и соглашениями.

Кого касаются новые правила

Медосмотры должны проходить:

  • работники, работающие во вредных или опасных условиях (например, с химикатами, излучением, вибрацией, шумом);
  • лица, занятые на работах, где требуется профессиональный отбор;
  • молодежь до 21 года;
  • работники, которые работают в ночную смену.

Новый порядок распространяется как на юридических лиц, так и на физлиц, использующих наемный труд.

Какие виды медосмотров предусмотрены

Предусмотрены три вида осмотров:

  • Предварительный - проводится при приеме на работу для оценки состояния здоровья и профпригодности.
  • Периодический - в зависимости от условий труда, позволяет вовремя выявлять болезни, связанные с работой.
  • Внеочередной - проводится по требованию работника, работодателя, врача или контролирующих органов.

Результаты осмотров не могут быть основанием для дискриминации и используются исключительно с целью мониторинга здоровья работников.

Обоснование изменений

По данным Минздрава, в Украине более 834 тысячи человек работают во вредных условиях. На медосмотры для них ежегодно тратится более 6,6 млрд гривен.

Своевременная диагностика позволяет уменьшить профессиональную заболеваемость на 14-16%, что в абсолютных цифрах - до 400 предотвращенных случаев в год.

Специалисты Международной организации труда подсчитали, что 4% валового внутреннего продукта расходуется непродуктивно из-за несчастных случаев профзаболеваний, связанных с трудовой деятельностью.

В Украине потери экономики из-за несчастных случаев и профзаболеваний оценивают в 18 млрд гривен ежегодно.

Минздрав считает, что новый порядок позволит избежать расходов, связанных с компенсациями, лечением и утраченной производительностью работников. В то же время он обеспечит единые стандарты безопасности на рабочем месте.

 

Напомним, в Верховной Раде предлагают радикальную реформу системы медосмотра для водителей. Проект предусматривает распределение водителей и кандидатов в водители, которые должны проходить медицинское обследование и медицинский осмотр, на две группы.

Ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный порядок и периодичность проведения медицинских осмотров детей.

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