В Україні змінять форму заяви на усі види соціальної допомоги та компенсації

Міністерство соціальної політики планує змінити форму заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій. Пропонується давати згоду на передачу даних на випадок отримання іноземної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Пропонується доповнити форму такою нормою:

"На випадок виникнення обставин, за яких мені може бути надана допомога за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, я надаю згоду на передання (за потреби) моїх персональних даних та персональних даних осіб зі складу мого домогосподарства та членів моєї сім’ї уряду іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для надання допомоги та моніторингу".

Допомога від міжнародних організацій

Раніше Міністерство соціальної політики запропонувало в умовах дії воєнного стану в Україні запровадити спільне фінансування пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім бюджетних коштів пропонувалося спрямовувати на субсидії кошти інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Також Кабінет міністрів затвердив постанову Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

Джерелами фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету, а також кошти, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Для отримання допомоги потрібно було надавати згоду на обробку на збір, передачу та обробку персональних даних.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.