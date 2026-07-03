В Україні змінився регіон-лідер за знеструмленнями: де найважча ситуація

Ситуація в енергосистемі України змінюється - Сумська область, яка ще донедавна трималалідерство за кількістю знеструмлень, поступилася місцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
Через ворожі обстріли найважча ситуація вранці склалася на Донеччині. Пошкоджена енергетична інфраструктура спричинила там найбільшу кількість нових знеструмлень.
Без світла також залишаються окремі споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.
Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії абонентам.
Сьогодні, 3 липня, станом на 09:30, споживання електроенергії було на 7,9% вищим, ніж у цей самий час днем раніше, у четвер. Причина - хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей.
Дощова погода знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Через це зростає обсяг споживання електроенергії із загальної мережі.
Учора, 2 липня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він виявився на 4,4% вищим за максимум попереднього дня, середи, 1 липня. Причина - відсутність вимушених обмежень споживання.
Нагадаємо, 1 липня в усіх регіонах України діяли графіки погодинних відключень світла через спеку та наслідки російських атак. Тоді обмеження для населення діяли з 17:00 до 22:00.
Тим часом, після масованої атаки без світла залишилися частини Києва. Енергетики тоді також оперативно розпочали відновлювальні роботи.