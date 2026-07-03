UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

В Україні змінився регіон-лідер за знеструмленнями: де найважча ситуація

12:10 03.07.2026 Пт
2 хв
Раніше найбільше від відключень через постійні обстріли потерпала Сумщина
aimg Олена Чупровська
Фото: де найгірша ситуація з відключеннями світла в Україні (Getty Images)

Ситуація в енергосистемі України змінюється - Сумська область, яка ще донедавна трималалідерство за кількістю знеструмлень, поступилася місцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Де зараз найскладніша ситуація

Через ворожі обстріли найважча ситуація вранці склалася на Донеччині. Пошкоджена енергетична інфраструктура спричинила там найбільшу кількість нових знеструмлень.

Без світла також залишаються окремі споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях.

Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії абонентам.

Фото: Укренерго розповідає про стан енергосистеми (https://t.me/Ukrenergo)

Споживання електроенергії зростає

Сьогодні, 3 липня, станом на 09:30, споживання електроенергії було на 7,9% вищим, ніж у цей самий час днем раніше, у четвер. Причина - хмарна погода з дощем у частині західних та центральних областей.

Дощова погода знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Через це зростає обсяг споживання електроенергії із загальної мережі.

Учора, 2 липня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він виявився на 4,4% вищим за максимум попереднього дня, середи, 1 липня. Причина - відсутність вимушених обмежень споживання.

Нагадаємо, 1 липня в усіх регіонах України діяли графіки погодинних відключень світла через спеку та наслідки російських атак. Тоді обмеження для населення діяли з 17:00 до 22:00.

Тим часом, після масованої атаки без світла залишилися частини Києва. Енергетики тоді також оперативно розпочали відновлювальні роботи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкренергоГрафіки відключення світлаЕлектроенергія