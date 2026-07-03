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В Украине сменился регион-лидер по отключениям света: где самая тяжелая ситуация

12:10 03.07.2026 Пт
2 мин
Ранее больше всего от отключений из-за постоянных обстрелов страдала Сумщина
aimg Елена Чупровская
Фото: где самая плохая ситуация с отключениями света в Украине (Getty Images)

Ситуация в энергосистеме Украины меняется - Сумская область, которая еще до недавнего времени держала лидерство по количеству обесточений, уступила место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

Где сейчас самая сложная ситуация

Из-за вражеских обстрелов тяжелая ситуация утром сложилась в Донецкой области. Поврежденная энергетическая инфраструктура повлекла за собой наибольшее количество новых обесточений.

Без света остаются отдельные потребители в Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.

Там, где позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии абонентам.

Фото: Укрэнерго рассказывает о состоянии энергосистемы (https://t.me/Ukrenergo)

Потребление электроэнергии растет

Сегодня, 3 июля, по состоянию на 09:30, потребление электроэнергии было на 7,9% выше, чем в это же время днем ранее, в четверг. Причина - облачная погода с дождем в части западных и центральных областей.

Дождливая погода снижает эффективность работы бытовых солнечных электростанций. Поэтому растет объем потребления электроэнергии из общей сети.

Вчера 2 июля суточный максимум потребления зафиксировали вечером. Он оказался на 4,4% выше максимума предыдущего дня, среды, 1 июля. Причина - отсутствие вынужденных ограничений потребления.

Напомним, 1 июля во всех регионах Украины действовали графики почасовых отключений света из-за жары и последствий российских атак. Тогда ограничения для населения действовали с 17:00 до 22:00.

Между тем, после массированной атаки без света остались части Киева. Энергетики тогда также оперативно приступили к восстановительным работам.

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