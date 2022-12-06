В Україні зміниться порядок реєстрації транспортних засобів: що нового

В Україні з 14 грудня зміниться порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

Відразу дві постанови уряду №1019 та №1299, які вносять зміни до процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, набирають чинності 14 грудня.

Перша зміна стосується дослідження транспортного засобу Експертної служби МВС. Воно виділяється за процедурою реєстрації у сервісному центрі МВС. Тепер його потрібно проходити не під час реєстрації, а до звернення за цією послугою.

Це виділення дозволяє надалі проводити реєстраційні дії з транспортних засобів (ТС) онлайн за допомогою двох смартфонів або комп'ютерів - власника та покупця.

Алгоритм реєстрації ТЗ при купівлі-продажу авто тепер такий: спочатку необхідно звернутися до Експертної служби МВС та отримати висновок про МС. Потім власник і покупець або їх представник звертаються до сервісного центру МВС та здійснюють перереєстрацію, це можна зробити і онлайн.