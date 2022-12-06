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В Украине изменится порядок регистрации транспортных средств: что нового

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 17:48
В Украине изменится порядок регистрации транспортных средств: что нового Фото: регистрация транспортного средства в сервисном центре будет проводиться по-новому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине с 14 декабря изменится порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сразу два постановления правительства №1019 и №1299, которые вносят изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств, вступают в силу 14 декабря.

Первое изменение касается исследования транспортного средства, проводимого Экспертной службой МВД. Оно выделяется по процедуре регистрации в сервисном центре МВД. Теперь его нужно проходить не во время регистрации, а до обращения за данной услугой.

Это выделение позволяет в дальнейшем проводить регистрационные действия по транспортным средствам (ТС) онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров — владельца и покупателя.

Алгоритм регистрации ТС при купле-продаже авто теперь такой: сначала необходимо обратиться в Экспертную службу МВД и получить заключение о ТС. Затем владелец и покупатель или их представитель обращаются в сервисный центр МВД и производят перерегистрацию, это можно сделать и онлайн.

Ранее мы писали, что сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.

Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

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