В Украине изменится порядок регистрации транспортных средств: что нового

В Украине с 14 декабря изменится порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сразу два постановления правительства №1019 и №1299, которые вносят изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств, вступают в силу 14 декабря.

Первое изменение касается исследования транспортного средства, проводимого Экспертной службой МВД. Оно выделяется по процедуре регистрации в сервисном центре МВД. Теперь его нужно проходить не во время регистрации, а до обращения за данной услугой.

Это выделение позволяет в дальнейшем проводить регистрационные действия по транспортным средствам (ТС) онлайн с помощью двух смартфонов или компьютеров — владельца и покупателя.

Алгоритм регистрации ТС при купле-продаже авто теперь такой: сначала необходимо обратиться в Экспертную службу МВД и получить заключение о ТС. Затем владелец и покупатель или их представитель обращаются в сервисный центр МВД и производят перерегистрацию, это можно сделать и онлайн.