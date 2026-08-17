В Україні змінилось ставлення до Сталіна: що показало опитування

Що показало опитування

Лише 7% українців вважають Йосипа Сталіна "великим вождем", тоді як 57% ставляться до нього негативно. Це найнижчий показник підтримки диктатора за весь час незалежності України.

62% опитаних скоріше або повністю не погоджуються з тезою про "велич" Сталіна. Ще 31% не мають чіткої позиції з цього питання.

Як змінювалося ставлення за роки незалежності

У 1991 році з твердженням про "великого вождя" погоджувалися 27% громадян. Пік підтримки диктатора припав на 2002 рік, коли так думали 39% українців.

"Ідеться не про збільшення числа прихильників Сталіна, а радше про деяке послаблення категоричності його заперечення та збільшення частки невизначених або амбівалентних оцінок", - додали соціологи.

Чим відрізняється Україна від Росії в цьому питанні

Дані свідчать, що ставлення до Сталіна в українців і росіян суттєво розійшлося лише за останнє десятиліття. Станом на 1991 рік показники обох країн були майже однаковими, однак після 2016 року розрив почав стрімко зростати.

Дослідження російського "Левада-Центру" показують: станом на 2026 рік великим вождем Сталіна вважають 56% росіян. В Україні так думають лише 7% опитаних.

Особисте ставлення до диктатора

Соціологи також запитали українців про особисте сприйняття постаті Сталіна. Позитивно оцінюють його лише 3% респондентів, а майже третина (27%) реагують байдуже.

Негативне ставлення висловили 57% опитаних, а 10% не змогли визначитися з відповіддю.

Фото: результати опитування (скриншот)

Автори дослідження вважають, що в Росії Сталін фактично перетворився на національного героя. В Україні ж ставлення до диктатора є показником успіху процесів декомунізації.

Що ще показують дослідження КМІС

Тим часом соціологи КМІС також з'ясували, кому з публічних осіб найбільше довіряють українці.

Найвищий рівень довіри мають ексголовнокомандувач Валерій Залужний та колишній міністр оборони Михайло Федоров - їм довіряють 66% та 63% опитаних відповідно, тоді як президенту Володимиру Зеленському довіряють 56% громадян.