В Украине изменилось отношение к Сталину: что показал опрос

Отношение украинцев к личности советского диктатора Иосифа Сталина продолжает стремительно ухудшаться и в этом году достигло рекордно низкого уровня за все время независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Лишь 7% украинцев считают Иосифа Сталина "великим вождем", в то время как 57% относятся к нему негативно. Это самый низкий показатель поддержки диктатора за все время независимости Украины.
62% опрошенных скорее или полностью не согласны с тезисом о "величии" Сталина. Еще 31% не имеют четкой позиции по этому вопросу.
В 1991 году с утверждением о "великом вожде" соглашались 27% граждан. Пик поддержки диктатора пришелся на 2002 год, когда так думали 39% украинцев.
"Речь идет не об увеличении числа сторонников Сталина, а скорее о некотором ослаблении категоричности его отрицания и увеличении доли неопределенных или амбивалентных оценок", - добавили социологи.
Данные свидетельствуют, что отношение к Сталину у украинцев и россиян существенно разошлось только за последнее десятилетие. По состоянию на 1991 год показатели обеих стран были почти одинаковыми, однако после 2016 разрыв начал стремительно расти.
Исследования российского "Левада-центра" показывают: по состоянию на 2026 год великим вождем Сталина считают 56% россиян. В Украине так думают всего 7% опрошенных.
Социологи также спросили украинцев о личном восприятии личности Сталина. Положительно оценивают его всего 3% респондентов, а почти треть (27%) реагируют безразлично.
Отрицательное отношение высказали 57% опрошенных, а 10% затруднились с ответом.
Авторы исследования полагают, что в России Сталин фактически превратился в национального героя. В Украине же отношение к диктатору является показателем успеха процессов декоммунизации.
Между тем социологи КМИС также выяснили, кому из публичных лиц больше всего доверяют украинцы.
Наивысший уровень доверия имеют эксглавнокомандующий Валерий Залужный и бывший министр обороны Михаил Федоров - им доверяют 66% и 63% опрошенных соответственно, тогда как президенту Владимиру Зеленскому доверяют 56% граждан.
Напомним, по результатам другого опроса КМИС, только каждый пятый украинец допускает завершение войны до конца 2026 года.
Большинство опрошенных ожидают окончания боевых действий не раньше второй половины 2027 года.