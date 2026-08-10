ua en ru
Пн, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Коли закінчиться війна: опитування показало очікування українців

17:31 10.08.2026 Пн
2 хв
Далеко не всі вірять у швидке завершення бойових дій
aimg Марія Науменко
Коли закінчиться війна: опитування показало очікування українців Фото: люди з прапорами України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Лише кожен п'ятий українець допускає завершення війни до кінця 2026 року, тоді як значно більше громадян називають пізніші строки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, лише 22% українців очікують завершення війни до кінця 2026 року. Ще 13% вважають, що бойові дії можуть завершитися у першій половині 2027 року.

Водночас найбільша частка опитаних - 39% - очікує завершення війни у другій половині 2027 року або ще пізніше. Ще 26% не змогли визначитися з відповіддю.

Таким чином, лише меншість українців розраховує на завершення війни найближчим часом.

Коли закінчиться війна: опитування показало очікування українцівФото: очікування українців щодо завершення війни (kiis.com.ua)

Що українці думають про ситуацію на фронті

Водночас результати опитування показують, що українці не вважають Росію стороною, яка має перевагу на полі бою.

Лише 7% опитаних заявили, що ситуація складається на користь РФ. Натомість 39% вважають, що перевага зараз на боці України.

Ще 32% не бачать переваги жодної зі сторін, а 22% не змогли відповісти.

Що показують інші опитування КМІС

Раніше КМІС також досліджував рівень довіри українців до публічних осіб.

Найвищі показники мають представники військової та оборонної сфери: Валерію Залужному довіряють 66% опитаних, Михайлу Федорову - 63%, Кирилу Буданову - 61%. Володимиру Зеленському довіряють 56% респондентів.

Також, за результатами попереднього опитування, шестеро із десяти українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки.

Готові піти на такий крок 33% опитаних, і порівняно з квітнем частка тих, хто допускає такий сценарій, зменшилася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМІС Війна Росії проти України
Новини
На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС
На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів