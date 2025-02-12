В Україні змінили тривалість відпусток для працівників дошкілля

Нагадаємо, з 2025 року вчителі отримуватимуть доплату за роботу в складних умовах праці, звану "вчительською тисячею". Проте ця виплата не вплине на доплату до мінімальної заробітної плати, яку наразі отримують педагоги. РБК-Україна розповідало, хто із учителів і скільки доплати отримуватиме до заробітної плати.

Також ми писали, що у Львівській громаді вчителі отримуватимуть премію по 15 000 гривень щомісяця. Однак ці кошти будуть доступні лише тим педагогам, які успішно пройдуть конкурсний відбір.

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