В Україні змінили тривалість відпусток для працівників дошкілля

Уряд ухвалив постанову, яка встановлює однакову тривалість щорічної оплачуваної відпустки для всіх педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Тепер вона складатиме 56 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра освіти і науки Оксена Лісового.
Він зазначив, що у вівторок, 11 лютого, уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до відповідного Порядку, уніфікуючи терміни щорічної відпустки для всіх працівників дошкілля. Це важливе нововведення закону "Про дошкільну освіту" має покращити умови праці освітян.
Зміни торкнуться:
Крім того, аналогічну тривалість відпустки отримають заступники директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистенти викладачів та асистенти майстрів виробничого навчання.
Нагадаємо, з 2025 року вчителі отримуватимуть доплату за роботу в складних умовах праці, звану "вчительською тисячею". Проте ця виплата не вплине на доплату до мінімальної заробітної плати, яку наразі отримують педагоги. РБК-Україна розповідало, хто із учителів і скільки доплати отримуватиме до заробітної плати.
Також ми писали, що у Львівській громаді вчителі отримуватимуть премію по 15 000 гривень щомісяця. Однак ці кошти будуть доступні лише тим педагогам, які успішно пройдуть конкурсний відбір.
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