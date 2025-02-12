В Украине изменили продолжительность отпусков для работников дошкольного образования

Напомним, с 2025 года учителя будут получать доплату за работу в сложных условиях труда, называемую "учительской тысячей". Однако эта выплата не повлияет на доплату к минимальной заработной плате, которую сейчас получают педагоги. РБК-Украина рассказывало, кто из учителей и сколько доплаты будет получать к заработной плате.

Также мы писали, что во Львовской общине учителя будут получать премию по 15 000 гривен ежемесячно. Однако эти средства будут доступны только тем педагогам, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

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